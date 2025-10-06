DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.353 +0,4%Top 10 Crypto17,35 +2,1%Nas22.966 +0,8%Bitcoin107.416 +1,9%Euro1,1714 -0,1%Öl65,52 +1,8%Gold3.963 +2,0%
Rubrik Aktie News: Rubrik am Montagabend gefragt

06.10.25 20:23 Uhr
Rubrik Aktie News: Rubrik am Montagabend gefragt

Die Aktie von Rubrik zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Rubrik konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 84,32 USD.

Die Rubrik-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:06 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 84,32 USD. Zwischenzeitlich stieg die Rubrik-Aktie sogar auf 85,25 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,36 USD. Von der Rubrik-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 244.178 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 102,38 USD erreichte der Titel am 07.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,42 Prozent. Am 05.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 32,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Rubrik-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Rubrik gewährte am 09.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,49 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,98 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 51,19 Prozent auf 309,86 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 204,95 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 04.12.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,478 USD je Rubrik-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

