Rubrik Aktie News: Rubrik am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Rubrik gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Rubrik-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 83,29 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Rubrik-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 83,29 USD. Die Rubrik-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 85,25 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 84,36 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Rubrik-Aktien beläuft sich auf 87.927 Stück.

Am 07.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,38 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rubrik-Aktie. Am 05.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 32,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rubrik-Aktie 61,58 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 09.09.2025 äußerte sich Rubrik zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rubrik ein Ergebnis je Aktie von -0,98 USD vermeldet. Der Umsatz lag bei 309,86 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 51,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 204,95 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.12.2025 veröffentlicht.

Laut Analysten dürfte Rubrik im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,478 USD einfahren.

