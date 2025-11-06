Rubrik Aktie News: Rubrik am Donnerstagnachmittag in Grün

So entwickelt sich Rubrik

Die Aktie von Rubrik zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Rubrik-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 72,91 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 72,91 USD zu. Im Tageshoch stieg die Rubrik-Aktie bis auf 73,21 USD. Mit einem Wert von 72,26 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Rubrik-Aktie belief sich zuletzt auf 32.520 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.06.2025 auf bis zu 102,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,42 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 42,09 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Rubrik-Aktie mit einem Verlust von 42,27 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 09.09.2025 äußerte sich Rubrik zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,49 USD gegenüber -0,98 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 51,19 Prozent auf 309,86 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 204,95 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.12.2025 veröffentlicht.

Laut Analysten dürfte Rubrik im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,478 USD einfahren.

