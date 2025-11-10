Rubrik Aktie News: Rubrik am Montagabend im Plus

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Rubrik. Zuletzt sprang die Rubrik-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,4 Prozent auf 76,26 USD zu.

Das Papier von Rubrik legte um 20:03 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 4,4 Prozent auf 76,26 USD. Die Rubrik-Aktie zog in der Spitze bis auf 76,70 USD an. Bei 75,19 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 163.730 Rubrik-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,38 USD) erklomm das Papier am 07.06.2025. 34,25 Prozent Plus fehlen der Rubrik-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,09 USD. Dieser Wert wurde am 16.11.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 44,81 Prozent könnte die Rubrik-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 09.09.2025 lud Rubrik zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,49 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 51,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 309,86 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 204,95 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 04.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,478 USD je Aktie in den Rubrik-Büchern.

