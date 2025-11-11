DAX24.058 +0,4%Est505.714 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,98 -4,7%Nas23.347 -0,8%Bitcoin89.036 -2,9%Euro1,1596 +0,3%Öl64,96 +1,4%Gold4.111 -0,1%
Rubrik Aktie News: Rubrik am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

11.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Rubrik gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Rubrik-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 75,73 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für die Rubrik-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 75,73 USD. Die Rubrik-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 75,30 USD ab. Bei 75,49 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 25.520 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.06.2025 bei 102,38 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rubrik-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.11.2024 bei 42,09 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,42 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Rubrik-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 09.09.2025 hat Rubrik in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,49 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rubrik ein EPS von -0,98 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 309,86 Mio. USD gegenüber 204,95 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Rubrik wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 04.12.2025 vorlegen.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,478 USD je Rubrik-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

