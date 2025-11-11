DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,15 -3,6%Nas23.470 -0,2%Bitcoin88.753 -3,2%Euro1,1586 +0,2%Öl65,08 +1,6%Gold4.132 +0,4%
Rubrik Aktie News: Rubrik am Abend auf grünem Terrain

11.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Rubrik zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 76,22 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rubrik
64,50 EUR -0,50 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rubrik-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 76,22 USD. Bei 76,37 USD markierte die Rubrik-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 75,49 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 114.063 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Am 07.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 102,38 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rubrik-Aktie derzeit noch 34,32 Prozent Luft nach oben. Am 16.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 42,09 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 44,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Rubrik-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rubrik am 09.09.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,49 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 309,86 Mio. USD gegenüber 204,95 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Rubrik am 04.12.2025 präsentieren.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,478 USD je Rubrik-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

