Rubrik Aktie News: Rubrik am Donnerstagabend im Keller

Blick auf Rubrik-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Rubrik. Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,2 Prozent auf 70,10 USD.

Die Rubrik-Aktie wies um 20:05 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 5,2 Prozent auf 70,10 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Rubrik-Aktie bis auf 69,72 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,40 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 176.091 Rubrik-Aktien.

Bei 102,38 USD markierte der Titel am 07.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 46,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.11.2024 bei 42,09 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rubrik-Aktie 66,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Rubrik-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 09.09.2025 lud Rubrik zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,49 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 309,86 Mio. USD gegenüber 204,95 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 04.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 03.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Rubrik.

Analysten gehen davon aus, dass Rubrik 2026 einen Verlust in Höhe von -0,478 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie

Rubrik-Aktie springt am ersten Handelstag nach oben

Fokus auf Cybersicherheit: Microsoft-Partner Rubrik plant Börsengang

SHEIN, Reddit und Co. offenbar vor Börsengang: Kommt es nun zu einer IPO-Renaissance?