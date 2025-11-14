Rubrik Aktie News: Rubrik am Freitagabend fester

Rubrik im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Rubrik. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 71,62 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 1,6 Prozent auf 71,62 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rubrik-Aktie bei 72,29 USD. Bei 68,23 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Rubrik-Aktien beläuft sich auf 179.481 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,38 USD) erklomm das Papier am 07.06.2025. Gewinne von 42,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,09 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 41,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Rubrik gewährte am 09.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Rubrik hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,98 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 309,86 Mio. USD – ein Plus von 51,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rubrik 204,95 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 04.12.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Rubrik veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.12.2026.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,478 USD je Rubrik-Aktie stehen.

