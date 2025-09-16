Rubrik Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochabend vermehrt von Rubrik

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Rubrik. Die Rubrik-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 73,67 USD ab.

Die Rubrik-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 73,67 USD. Im Tief verlor die Rubrik-Aktie bis auf 73,42 USD. Bei 74,82 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 282.130 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 102,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.06.2025). Gewinne von 38,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2024 bei 30,35 USD. Abschläge von 58,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Rubrik-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Rubrik am 09.09.2025. Rubrik hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,98 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Rubrik mit einem Umsatz von insgesamt 309,86 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,95 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 51,19 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.12.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,478 USD je Rubrik-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rubrik-Aktie

Rubrik-Aktie springt am ersten Handelstag nach oben

Fokus auf Cybersicherheit: Microsoft-Partner Rubrik plant Börsengang

SHEIN, Reddit und Co. offenbar vor Börsengang: Kommt es nun zu einer IPO-Renaissance?