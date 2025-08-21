DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,17 +3,2%Dow45.740 +2,1%Nas21.462 +1,7%Bitcoin99.529 +2,8%Euro1,1726 +1,0%Öl67,69 ±0,0%Gold3.373 +1,0%
Aktie im Blick

Rubrik Aktie News: Rubrik präsentiert sich am Nachmittag stärker

22.08.25 16:09 Uhr
Rubrik Aktie News: Rubrik präsentiert sich am Nachmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rubrik. Das Papier von Rubrik legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 86,24 USD.

Die Rubrik-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 86,24 USD. Kurzfristig markierte die Rubrik-Aktie bei 86,36 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 85,24 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 23.125 Rubrik-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,38 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,72 Prozent. Am 11.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 66,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rubrik-Aktie.

Die Zahlen des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Rubrik am 05.06.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rubrik ein Ergebnis je Aktie von -4,15 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 48,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 278,48 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 187,31 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Rubrik wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 09.09.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 14.09.2026 dürfte Rubrik die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

2026 dürfte Rubrik einen Verlust von -0,983 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

