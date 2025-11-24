DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,90 +1,6%Nas22.858 +2,6%Bitcoin76.981 +2,1%Euro1,1523 +0,1%Öl63,44 +1,5%Gold4.128 +1,5%
Fokus auf Aktienkurs

Rubrik Aktie News: Rubrik am Montagabend mit Kursplus

24.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Rubrik zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Rubrik legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 67,34 USD.

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Rubrik zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 67,34 USD. In der Spitze legte die Rubrik-Aktie bis auf 68,50 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 67,51 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 123.161 Rubrik-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 102,38 USD erreichte der Titel am 07.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 52,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 47,48 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rubrik-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Rubrik-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Rubrik am 09.09.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,49 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 309,86 Mio. USD gegenüber 204,95 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Rubrik am 04.12.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.12.2026.

Experten gehen davon aus, dass Rubrik im Jahr 2026 -0,479 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

