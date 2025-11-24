Rubrik Aktie News: Anleger schicken Rubrik am Montagnachmittag ins Plus

Rubrik im Fokus

Die Aktie von Rubrik zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 67,31 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 67,31 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Rubrik-Aktie bei 67,89 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 67,51 USD. Zuletzt wechselten via New York 23.249 Rubrik-Aktien den Besitzer.

Am 07.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,38 USD an. Mit einem Zuwachs von 52,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 47,48 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rubrik-Aktie 41,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Rubrik-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Rubrik veröffentlichte am 09.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Rubrik vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,49 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 51,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 309,86 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 204,95 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 04.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Rubrik dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.12.2026 präsentieren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,479 USD je Rubrik-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

