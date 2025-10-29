Rubrik Aktie News: Rubrik am Nachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rubrik. Die Rubrik-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 5,3 Prozent auf 72,10 USD abwärts.

Die Rubrik-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 5,3 Prozent auf 72,10 USD abwärts. Bei 71,30 USD markierte die Rubrik-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 75,79 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 248.495 Rubrik-Aktien.

Bei 102,38 USD erreichte der Titel am 07.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Rubrik-Aktie liegt somit 29,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2024 auf bis zu 40,87 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rubrik-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Rubrik-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rubrik 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Rubrik am 09.09.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rubrik ein Ergebnis je Aktie von -0,98 USD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rubrik im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 309,86 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 204,95 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.12.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Rubrik veröffentlicht werden.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,478 USD je Rubrik-Aktie belaufen.

