Kurs der Rubrik

Rubrik Aktie News: Rubrik verliert am Abend kräftig

29.10.25 20:23 Uhr
Rubrik Aktie News: Rubrik verliert am Abend kräftig

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Rubrik. Die Rubrik-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 5,5 Prozent auf 71,96 USD nach.

Die Rubrik-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 5,5 Prozent im Minus bei 71,96 USD. Im Tief verlor die Rubrik-Aktie bis auf 70,91 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 75,79 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Rubrik-Aktien beläuft sich auf 494.056 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2025 bei 102,38 USD. Mit einem Zuwachs von 42,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 40,87 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2024). Der derzeitige Kurs der Rubrik-Aktie liegt somit 76,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Rubrik-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Rubrik veröffentlichte am 09.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,49 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rubrik -0,98 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 51,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 309,86 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 204,95 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 04.12.2025 dürfte Rubrik Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Laut Analysten dürfte Rubrik im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,478 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

