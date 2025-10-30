Rubrik Aktie News: Rubrik am Nachmittag gefragt

Aktie im Blick

Die Aktie von Rubrik gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Rubrik-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 72,14 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rubrik nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 72,14 USD. Zwischenzeitlich stieg die Rubrik-Aktie sogar auf 72,70 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 71,32 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 155.279 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,38 USD) erklomm das Papier am 07.06.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rubrik-Aktie derzeit noch 41,92 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,98 USD am 05.11.2024. Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 43,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Rubrik seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Rubrik am 09.09.2025. Rubrik vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,49 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 309,86 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 204,95 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.12.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,478 USD je Rubrik-Aktie.

