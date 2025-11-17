Rückruf: Dosen-Erdnüsse können Milch enthalten

KÖLN (dpa-AFX) - Der Kölner Snack-Hersteller Intersnack ruft ganz bestimmte Erdnuss-Dosen der Marke Ültje zurück. Sie könnten Milch enthalten, obwohl diese nicht als Zutat angegeben ist, teilte die Firma mit.

Bei dem freiwilligen Rückruf geht es demnach um 180-Gramm-Dosen "Ültje Erdnüsse pikant gewürzt" mit den Chargennummern L3A6948 und L3B6948, die zwischen 16.00 und 17.10 Uhr abgepackt wurden. "Tatsächlich wurde die betroffene Ware nur innerhalb eines sehr kurzen Zeitraumes von drei Minuten produziert", hieß es. Mit der Festlegung dieses Zeitfensters sollten mögliche zeitliche Unschärfen abgedeckt werden. Das Mindesthaltbarkeitsdatum sei 09/2026. Diese Informationen befänden sich auf dem Boden der Dose.

Dosen können Cashewnüsse mit milchhaltiger Würze enthalten

In einigen wenigen Dosen des Produktes seien irrtümlich zusätzlich zum eigentlichen Produkt einige Cashewnüsse mit milchhaltiger Würze abgefüllt worden, erklärte der Snack-Hersteller. Bei dem Rückruf handele es sich um eine Vorsichtsmaßnahme zum Schutz von Personen, die an einer Milchallergie oder -unverträglichkeit litten. "Von allen anderen Personen kann das Produkt bedenkenlos verzehrt werden", betonte das Unternehmen. Die abgepackte Ware sei von einwandfreier Qualität.

Wer solch eine Dose zurückgeben will, soll der Firma über ein Kontaktformular auf der Ültje-Website ein Foto des Bodens schicken. "Selbstverständlich werden wir betroffenen Konsumenten die Ware ersetzen." Das Unternehmen bat alle Betroffenen um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten./tob/DP/he