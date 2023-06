RWE Aktie News: RWE am Donnerstagvormittag stärker

Aktien in diesem Artikel RWE 39,39 EUR

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 39,31 EUR. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 39,36 EUR. Bei 39,34 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 60.066 RWE-Aktien.

Bei 43,96 EUR markierte der Titel am 14.09.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 10,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 34,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 12,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 52,09 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 11.05.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.002,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.409,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 14.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2023 3,58 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

