RWE Aktie News: RWE am Vormittag stärker

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 32,36 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 32,36 EUR nach oben. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 32,40 EUR aus. Mit einem Wert von 32,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 31.500 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,33 EUR. 30,81 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2024 Kursverluste bis auf 30,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 7,05 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,09 EUR je RWE-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,89 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 14.08.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,81 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,11 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,59 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,48 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2024 terminiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 12.11.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,79 EUR je RWE-Aktie.

