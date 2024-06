RWE Aktie News: RWE reagiert am Nachmittag positiv

So bewegt sich RWE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RWE. Das Papier von RWE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 35,45 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 35,45 EUR. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 35,67 EUR aus. Bei 35,04 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 862.633 RWE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Bei 30,08 EUR fiel das Papier am 20.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 15,15 Prozent wieder erreichen.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,09 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,68 EUR an.

Am 15.05.2024 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 2,15 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 6,63 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 29,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 9,41 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die RWE-Bilanz für Q2 2024 wird am 14.08.2024 erwartet. Am 14.08.2025 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,72 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

