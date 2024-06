RWE Aktie News: RWE gibt am Mittwochnachmittag ab

So bewegt sich RWE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 35,15 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 35,15 EUR. Das Tagestief markierte die RWE-Aktie bei 35,04 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,79 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 907.324 RWE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,33 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,43 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,08 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,09 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,45 EUR an.

RWE gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 6,63 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 29,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 9,41 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 14.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2024 2,75 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

