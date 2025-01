RWE Aktie News: RWE gewinnt am Dienstagnachmittag

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von RWE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 30,36 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 15:52 Uhr 0,3 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 30,41 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,23 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 971.162 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 41,19 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 35,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 19.12.2024 auf bis zu 27,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 8,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,09 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,33 EUR an.

Am 13.11.2024 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,44 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 4,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 21,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,07 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von RWE wird am 20.03.2025 gerechnet. RWE dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

