RWE Aktie News: RWE gewinnt am Mittwochvormittag an Boden

Um 09:06 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 39,64 EUR. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 39,71 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,53 EUR. Bisher wurden heute 33.880 RWE-Aktien gehandelt.

Am 14.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,96 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 10,90 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.07.2022 (34,40 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 15,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 52,45 EUR angegeben.

Am 11.05.2023 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9.409,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.002,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 14.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,64 EUR je RWE-Aktie belaufen.

RWE-Aktie freundlich: Berenberg hebt Kursziel für RWE an - Einstufung unverändert

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

RWE-Aktie schwächer: RWE will weitere Batteriespeicher bauen

