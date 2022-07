RWE Aktie News: RWE gewinnt am Mittag an Boden

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 07.07.2022 12:22:00 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 35,83 EUR. Den Tageshöchststand markierte die RWE-Aktie bei 36,16 EUR. Bei 35,81 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 391.449 Aktien.

Am 20.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,97 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 18,51 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.07.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,39 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Im Jahr 2020 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,850 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,04 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,08 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 12.05.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,09 EUR, nach 0,50 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.002,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 67,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.783,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 11.08.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 10.08.2023.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2021 auf 2,08 EUR je Aktie.

