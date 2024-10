RWE Aktie News: RWE am Mittwochmittag ohne große Veränderung

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von RWE. Zum Vortag unverändert notierte die RWE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 31,38 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die RWE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 31,38 EUR. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 31,46 EUR. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 31,18 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,43 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 303.550 RWE-Aktien.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,33 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,89 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2024 Kursverluste bis auf 30,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 4,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,09 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,89 EUR.

Am 14.08.2024 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,81 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 0,53 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,11 Prozent auf 4,59 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die RWE-Bilanz für Q3 2024 wird am 13.11.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 12.11.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 2,79 EUR in den Büchern stehen haben wird.

