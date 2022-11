RWE Aktie News: RWE legt am Nachmittag zu

Um 04:22 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 39,62 EUR. Den Tageshöchststand markierte die RWE-Aktie bei 39,75 EUR. Bei 39,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 849.959 RWE-Aktien.

Am 20.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,97 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,89 Prozent. Bei 31,64 EUR fiel das Papier am 15.11.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 25,22 Prozent sinken.

Nach 0,850 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,985 EUR je RWE-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,85 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 11.08.2022 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,12 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 0,80 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.298,00 EUR – ein Plus von 118,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 3.792,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2022 terminiert. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 14.11.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 3,83 EUR je Aktie belaufen.

