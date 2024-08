RWE Aktie News: RWE reagiert am Montagmittag positiv

Blick auf RWE-Kurs

Die Aktie von RWE gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 32,01 EUR zu.

Um 11:45 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 32,01 EUR nach oben. Die RWE-Aktie legte bis auf 32,16 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,86 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 261.613 RWE-Aktien.

Bei 42,33 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2024 auf bis zu 30,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,10 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,68 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 15.05.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,58 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 6,63 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 21,06 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 14.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,79 EUR je RWE-Aktie belaufen.

