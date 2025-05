RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Vormittag fester

RWE im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RWE. Zuletzt konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 33,09 EUR.

Das Papier von RWE legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 33,09 EUR. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,14 EUR an. Bei 32,68 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 149.733 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 36,35 EUR. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 8,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,76 EUR am 19.12.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 16,11 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,22 EUR für die RWE-Aktie aus.

RWE ließ sich am 20.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -3,17 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,69 Prozent auf 8,27 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,22 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

