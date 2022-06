RWE Aktie News: RWE am Dienstagmittag Verlust reich

Um 14.06.2022 12:22:00 Uhr ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 38,52 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die RWE-Aktie bis auf 38,52 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,09 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 651.296 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2022 bei 43,97 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.07.2021 gab der Anteilsschein bis auf 28,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 35,68 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 47,77 EUR an.

Am 12.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,09 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 8.002,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.783,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 11.08.2022 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 10.08.2023 dürfte RWE die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,80 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Kurswende an den Aktienmärkten: Wie sich Mutige jetzt positionieren

RWE-Aktie schließt tiefer: RWE kauft 1,4-Gigawatt-Kraftwerk von Vattenfall

RWE-Aktie schwächelt: RWE hat Gaszahlungen an Russland sanktionskonform angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com