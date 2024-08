RWE Aktie News: RWE am Vormittag schwächer

So entwickelt sich RWE

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 32,10 EUR ab.

Um 09:07 Uhr rutschte die RWE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 32,10 EUR ab. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 31,75 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,76 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 169.713 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,33 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,87 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2024 bei 30,08 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 6,29 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,10 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 48,68 EUR angegeben.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,58 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 0,53 EUR je Aktie verdient. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,63 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2024 terminiert. Am 12.11.2025 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,79 EUR je RWE-Aktie.

