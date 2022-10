RWE Aktie News: RWE am Freitagmittag fester

Um 12:22 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 39,02 EUR zu. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 39,23 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 939.964 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,97 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.05.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 11,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.10.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,25 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 28,99 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2020 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,850 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,985 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,96 EUR an.

Am 11.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,12 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,80 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 118,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.298,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.792,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte RWE am 10.11.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 14.11.2023.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 3,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

