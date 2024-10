RWE Aktie News: RWE stabilisiert sich am Mittag

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 31,54 EUR.

Die RWE-Aktie wies um 11:43 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 31,54 EUR. In der Spitze gewann die RWE-Aktie bis auf 31,72 EUR. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 31,46 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,66 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 249.553 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 42,33 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 34,21 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2024 (30,08 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 4,63 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,09 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 46,89 EUR.

RWE gewährte am 14.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,81 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RWE ein EPS von 0,53 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 4,59 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 16,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 5,48 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 12.11.2025.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,79 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

KW 41: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse Frankfurt in Grün: DAX zum Ende des Freitagshandels freundlich

Freitagshandel in Frankfurt: DAX am Nachmittag stärker