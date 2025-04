RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Mittag fester

So bewegt sich RWE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RWE. Zuletzt ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 33,22 EUR.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 33,22 EUR. Bei 33,37 EUR erreichte die RWE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,91 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 578.001 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei 36,35 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 9,42 Prozent wieder erreichen. Am 19.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 19,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,18 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 42,11 EUR angegeben.

Am 20.03.2025 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -3,17 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat RWE im vergangenen Quartal 8,27 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE 7,61 Mrd. EUR umsetzen können.

Die RWE-Bilanz für Q1 2025 wird am 15.05.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 20.05.2026.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,23 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft RWE-Aktie mit Buy ein

RWE-Aktie gibt ab: Entscheidung im Prozess des Anden-Bauern erst Ende Mai - Kooperation mit Enercon

DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RWE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht