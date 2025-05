RWE Aktie News: RWE tendiert am Dienstagvormittag südwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 32,74 EUR nach.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 32,74 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 32,74 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,96 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.304 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 35,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 42,22 EUR angegeben.

Am 15.05.2025 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,07 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 2,58 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 6,39 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 6,63 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,17 EUR je Aktie.

