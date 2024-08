RWE Aktie News: RWE gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Die Aktie von RWE zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 30,99 EUR nach oben.

Das Papier von RWE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 30,99 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,37 EUR zu. Bei 30,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 1.883.260 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 36,59 Prozent zulegen. Bei 30,08 EUR fiel das Papier am 20.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 3,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,09 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,73 EUR.

Am 15.05.2024 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,63 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RWE einen Umsatz von 5,48 Mrd. EUR eingefahren.

Am 13.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 12.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von RWE.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2024 2,79 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

