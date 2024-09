RWE Aktie News: RWE am Mittag mit Kurseinbußen

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 32,78 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,7 Prozent auf 32,78 EUR. Bei 32,78 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 33,07 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 227.030 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 42,33 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 8,24 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,09 EUR aus. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 46,89 EUR.

RWE ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,81 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,48 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,59 Mrd. EUR.

RWE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 vorlegen. RWE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2024 2,79 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

