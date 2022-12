RWE Aktie News: RWE am Freitagvormittag im Minus

Um 09:22 Uhr rutschte die RWE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 41,99 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 41,68 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,83 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 34.499 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2022 markierte das Papier bei 43,97 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 4,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 32,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 0,850 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,77 EUR.

RWE gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.744,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 121,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.855,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2023 terminiert. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 15.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,02 EUR je Aktie belaufen.

