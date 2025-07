RWE Aktie News: RWE am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 36,15 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 36,15 EUR. Im Tief verlor die RWE-Aktie bis auf 36,06 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 36,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 682.034 RWE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.07.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,58 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.12.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 23,21 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,22 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 15.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,07 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,67 Prozent auf 6,39 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,63 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,16 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor einem Jahr eingefahren

RWE-Aktie in Grün: RWE verlängert Vertrag mit CEO bis 2031

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 10 Jahren eingefahren