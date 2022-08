RWE Aktie News: RWE am Mittwochvormittag mit Verlusten

Die RWE-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 43,11 EUR abwärts. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 43,11 EUR ein. Bei 43,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 76.055 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,97 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 1,96 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2021 (29,67 EUR). Abschläge von 45,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2020 eine Dividende von 0,850 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,04 EUR aus. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 49,69 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 11.08.2022. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das RWE ein Ergebnis je Aktie von 0,80 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 118,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.298,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.792,00 EUR in den Büchern gestanden.

RWE wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 14.11.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,08 EUR im Jahr 2021 aus.

