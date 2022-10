RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Nachmittag stärker

Das Papier von RWE legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 39,02 EUR. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 39,24 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,67 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 527.425 RWE-Aktien.

Bei 43,97 EUR markierte der Titel am 20.05.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 11,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.10.2021 gab der Anteilsschein bis auf 30,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 28,99 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,985 EUR, nach 0,850 EUR im Jahr 2020. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,96 EUR an.

Am 11.08.2022 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,12 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,80 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 8.298,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.792,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte RWE am 10.11.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 14.11.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 3,72 EUR je Aktie belaufen.

