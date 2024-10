RWE Aktie News: RWE verteuert sich am Vormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die RWE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 31,80 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Bei 31,80 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 31,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 29.600 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,33 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 33,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2024 (30,08 EUR). Mit einem Kursverlust von 5,41 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,09 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 46,89 EUR angegeben.

RWE veröffentlichte am 14.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,81 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,53 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte RWE am 13.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 12.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

