RWE Aktie News: RWE legt am Vormittag zu

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RWE. Das Papier von RWE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 32,67 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 32,67 EUR. Bei 32,71 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,52 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 36.014 RWE-Aktien.

Am 16.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,44 EUR.

Am 13.11.2024 hat RWE die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,56 EUR gegenüber -3,17 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 4,74 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 37,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 7,61 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 20.03.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 20.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von RWE.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,02 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

