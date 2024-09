RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf RWE-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RWE. Zuletzt fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 32,44 EUR ab.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 32,44 EUR. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 32,37 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,76 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 818.466 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,33 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,08 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,27 Prozent.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,09 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,89 EUR.

RWE ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,81 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,11 Prozent auf 4,59 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 5,48 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 13.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 12.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,79 EUR je Aktie belaufen.

