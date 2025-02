RWE Aktie News: RWE am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 28,66 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 28,66 EUR zu. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 28,69 EUR. Bei 28,47 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 175.271 RWE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,35 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 26,83 Prozent zulegen. Am 19.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 3,14 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,09 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,81 EUR an.

RWE ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,56 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 2,44 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 4,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 21,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,07 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte RWE am 20.03.2025 präsentieren. Am 12.03.2026 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,99 EUR im Jahr 2024 aus.

