RWE Aktie News: RWE am Mittwochvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von RWE zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 33,27 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Im XETRA-Handel kam die RWE-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 33,27 EUR. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 33,50 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 33,24 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,35 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 116.273 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 36,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 9,26 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 19.12.2024 Kursverluste bis auf 27,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 16,56 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,10 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,44 EUR an.

Am 13.11.2024 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,56 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -3,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 37,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte RWE am 20.03.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 20.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von RWE.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,02 EUR je RWE-Aktie.

