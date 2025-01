RWE Aktie News: RWE am Vormittag in Grün

Notierung im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 29,58 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 09:06 Uhr 0,8 Prozent. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,67 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,43 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 72.310 Aktien.

Am 22.01.2024 markierte das Papier bei 37,79 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,76 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,76 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 6,15 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,09 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,83 EUR je RWE-Aktie aus.

Am 13.11.2024 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 1,56 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 2,44 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 4,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,07 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 21,90 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte RWE am 20.03.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von RWE rechnen Experten am 12.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,97 EUR je RWE-Aktie belaufen.

