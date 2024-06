RWE Aktie News: RWE am Donnerstagmittag im Aufwind

So bewegt sich RWE

Die Aktie von RWE zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die RWE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 33,43 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 33,43 EUR. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 33,55 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,24 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 481.646 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 42,33 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,62 Prozent. Am 20.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,02 Prozent.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,09 EUR je RWE-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,73 EUR an.

RWE gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,58 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 2,15 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 29,55 Prozent auf 6,63 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,41 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,75 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

