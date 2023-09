Notierung im Fokus

RWE Aktie News: RWE am Mittwochnachmittag im Aufwind

20.09.23 16:08 Uhr

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 36,79 EUR.

Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 36,79 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 37,04 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,35 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 749.440 RWE-Aktien. Am 25.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 43,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 15,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,76 EUR am 13.09.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,00 EUR je RWE-Aktie aus. RWE veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RWE ein EPS von -0,12 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 34,01 Prozent auf 5.476,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.298,00 EUR in den Büchern gestanden. Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 14.11.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 13.11.2024. Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 4,77 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur RWE-Aktie Aufschläge in Frankfurt: So steht der DAX am Freitagmittag DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes RWE-Investment eingefahren Analysten sehen für RWE-Aktie Luft nach oben

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com