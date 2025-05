RWE Aktie News: RWE am Mittag leichter

Notierung im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 33,12 EUR.

Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:49 Uhr um 0,8 Prozent auf 33,12 EUR nach. Das Tagestief markierte die RWE-Aktie bei 33,08 EUR. Mit einem Wert von 33,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 492.005 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 35,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 7,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,18 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,22 EUR je RWE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte RWE am 15.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,67 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,39 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,63 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 2,19 EUR je Aktie aus.

