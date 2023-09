RWE Aktie News: RWE büßt am Vormittag ein

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RWE. Zuletzt fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 36,50 EUR ab.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 36,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die RWE-Aktie bis auf 36,39 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,52 EUR. Zuletzt wechselten 77.127 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 43,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.09.2023 bei 35,76 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 2,03 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 10.08.2023. In Sachen EPS wurden 0,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE -0,12 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 5.476,00 EUR, gegenüber 8.298,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 34,01 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 13.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2023 4,77 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

