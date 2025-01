RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Vormittag fester

RWE im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RWE. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 28,73 EUR.

Das Papier von RWE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 28,73 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,74 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,66 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 54.274 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei 37,49 EUR markierte der Titel am 26.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 3,38 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,09 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 13.11.2024. Es stand ein EPS von 1,56 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 2,44 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 21,90 Prozent auf 4,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte RWE am 20.03.2025 präsentieren. RWE dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2024 2,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

